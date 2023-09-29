هيثم الحاج علي: الدولة حريصة على مستوى جودة خريجيها.. فيديو

استضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، خلال تقديمه برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المثقف الكبير هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، للحديث حول ما أنجزته الدولة في الحقل الثقافي خلال العشر سنوات الأخيرة.



وعلق المثقف الكبير هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، على تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين من الجامعات، قائلا: "الرسالة الواضحة من هذا التكريم هي أن الدولة بدأت تهتم بشكل كبير جدا بمستوى خريجيها وشبابها وبمستوى تعليمهم".

وأضاف: "هناك حرص شديد من القيادة السياسية على أن يواكب مستوى خريجي الجامعات المصرية المستويات العالمية"، لافتا: "هناك حرص على توعية الشباب أن الدولة حريصة عليهم، وتحاول أن تسمح لهم أن يخلقوا مستقبلهم جواها".

وأكد: "الدولة حريصة على مستوى جودة خريجيها"، لافتا: "الجمهورية الجديدة اهتمت ببناء الإنسان، وعندما أبني وعي أبنائي فأنا أحارب التطرف في مهده، وأصبحنا نمتلك شبابا يحبون القراءة ويقدرون الفن".

