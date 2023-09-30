عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية : هذه المحلات معفية من تطبيق قرار المواعيد الشتوية

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارا من أمس الجمعة وليس اليوم السبت، لافتا إلى أن المحال التجارية والمولات تغلق في تمام الساعة العاشرة مساء وتفتح في السابعة صباحا، وأيام الإجازات مثل الجمعة الفتح حتى الساعة الحادية عشر مساء. 

التنمية المحلية تتحدث عن مواعيد العمل الشتوية 

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن المطاعم والكافيهات والبازارات تفتح 5 صباحا، وتغلق 12 منتصف الليل وفي أيام الخميس والجمعة والعطلات والإجازات الرسمية تغلق في الواحدة بعد منتصف الليل، وخدمة "تيك أواي" على مدار الـ 24 ساعة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الورش الحرفية الموجودة في الكتل السكنية تفتح 8 صباحا، وتغلق في السادسة مساء بينما الورش المتواجدة في الطرق العامة، والطرق السريعة، ومحطات الوقود لها استثناء بسبب طبيعة عملها. 

واستكمل، أن تطبيق مواعيد العمل الشتوية يُستثنى منها الصيدليات والبقالة والأفران وأسواق الجملة، ومحلات بيع الخضروات والفواكه والدواجن. 

التنمية المحلية المواعيد الشتوية برنامج مانشيت جابر القرموطي قناة سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ترشيحاتنا

برج الجدي وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| كفاية تهور

لغز اختفاء قطع حديدية من أحد محاور الجيزة .. الداخلية تكشف التفاصيل

جلسة الاستراحة في الصلاة.. تعرف على الطريقة الصحيحة لها

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تحذير من ظاهرة خطيرة خلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية

نشرة المرأة والصحة| الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

مش أمريكا بس.. القصة الكاملة لمشاكل هواوي مع الاتحاد الأوروبي بسبب الـ 5G

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اخضر لامع.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة مثالية

بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023 

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

فيديو

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ