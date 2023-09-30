التنمية المحلية : هذه المحلات معفية من تطبيق قرار المواعيد الشتوية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارا من أمس الجمعة وليس اليوم السبت، لافتا إلى أن المحال التجارية والمولات تغلق في تمام الساعة العاشرة مساء وتفتح في السابعة صباحا، وأيام الإجازات مثل الجمعة الفتح حتى الساعة الحادية عشر مساء.

التنمية المحلية تتحدث عن مواعيد العمل الشتوية

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن المطاعم والكافيهات والبازارات تفتح 5 صباحا، وتغلق 12 منتصف الليل وفي أيام الخميس والجمعة والعطلات والإجازات الرسمية تغلق في الواحدة بعد منتصف الليل، وخدمة "تيك أواي" على مدار الـ 24 ساعة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الورش الحرفية الموجودة في الكتل السكنية تفتح 8 صباحا، وتغلق في السادسة مساء بينما الورش المتواجدة في الطرق العامة، والطرق السريعة، ومحطات الوقود لها استثناء بسبب طبيعة عملها.

واستكمل، أن تطبيق مواعيد العمل الشتوية يُستثنى منها الصيدليات والبقالة والأفران وأسواق الجملة، ومحلات بيع الخضروات والفواكه والدواجن.