التنمية المحلية: عقوبات رادعة على المحلات غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الشنوية

كشف الإعلامي خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن تطبيق المواعيد الشتوية تأتي للعام الثالث على التوالي، موضحا أن وزارة التنمية المحلية تنبه في حال عدم التزام أي محال من المحلات بالمواعيد الشتوية التي نصت عليها الوزارة.

المتحدث باسم التنمية المحلية يتحدث عن العقوبات

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" أن حال مخالفة المحلات قرار وزارة التنمية المحلية بشأن المواعيد الشتوية، يكون هناك تنبيه في البداية، ومن ثم توقيع مخالفة، وفي حال مخالفة للمرة الثالثة يحصل على عقوبة الغلق لمدة 15 يوم.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحل إذا خالف للمرة الرابعة يحدث على غلق كامل، ومن ثم يقوم بإعادة جولة التراخيص الخاصة به من البداية من جديد، كنوع من العقاب الرادع له، "بقالنا سنتين بنطبق القرار صيفا وشتاء، ومش حابين نعاقب حد، ولازم الجميع يلتزم بالقرارات".

وشدد على وجود لجان متابعة في المراكز والمدن والأحياء من أجل تطبيق المواعيد الشتوية بشكل صارم.