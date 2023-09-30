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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إغلاق الأبواب وفحص هوية الزائرين|خطة لتأمين المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في مدارس 12 محافظة على مستوى الجمهورية وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

وفي هذا الإطار أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، شدد خلالها على التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن ، و وضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، لضمان توفير مناخ امن الطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية .


كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الابواب عقب الانتهاء من طابور الصباح ، واحكام دور الاشراف عليها ، وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة ، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق ابواب المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب .

كما تم التشديد على حسن إستقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم التالي لبقية الصفوف

كما تم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية ، وتعقيم الحجرات الدراسية ، والتنسيق مع الأحياء والجهات  المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس 

العام الدراسي الجديد مدارس العام الدراسي التربية والتعليم المدارس

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