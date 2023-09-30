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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: سيرجيو راموس يهدي برشلونة 3 نقاط من ذهب

صدى البلد

أعلن الإعلامي اسلام صادق أن لاعب إشبيلية سيرجيو راموس أهدى منافسه نادي برشلونة 3 نقاط الجولة الثامنة من عمر مسابقةالدوري الإسباني.
 

وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"سيرجيو راموس يهدي برشلونة 3 نقاط من ذهب في الثامنة للدوري الاسباني".


 

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوريالإسباني.

وجاء الهدف عن طريق راموس في الدقيقة ٧٥ بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، رافينيا.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

 

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركزالثاني عشر برصيد ٧ نقاط


 

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