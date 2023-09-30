يامال خلص المباراة.. فرج عامر يتوقع فوز برشلونة على إشبيليه

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توقعه نتيجه فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"كما توقعت يامال خلص المباراة ٠/١ لصالح برشلونة".





نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوريالإسباني.

وجاء الهدف عن طريق راموس في الدقيقة ٧٥ بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، رافينيا.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.



وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركزالثاني عشر برصيد ٧ نقاط