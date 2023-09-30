يامال ده هو ميسي الجديد.. فرج عامر يمدح فريق برشلونة

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في إطار الجولةالثامنة من بطولة الدوري الإسباني.





وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك:"برشلونة متصدر الدوري الاسباني يمتلك فريق كلة من لاعبين صغار في السن كلهممواهب كروية رائعة من ضمنهم لاعب بيلعب هاف يمين اسمة يامال عمرة ١٦ سنة ، يامال دة هو ميسي الجديد ، طبعا ماننساش انبيقود برشلونة في الملعب المهاجم المخضرم ليڤاندوسكي".





نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوريالإسباني.

وجاء الهدف عن طريق راموس في الدقيقة ٧٥ بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جافي، رافينيا.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركزالثاني عشر برصيد ٧ نقاط