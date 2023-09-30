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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أطفال في حادث انهيار سور جراج بالإسكندرية |صور

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

 

لقي طفل مصرعه وأصيب طفلين آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انهيار سور جراج بمنطقة المنشية البحرية، بالمنتزه شرق مدينة الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء خالد البروي، مدير الأمن ومساعد الوزير، إخطارًا بانهيار سور، بمنطقة المنشية البحرية، ووجود ضحايا من الأطفال.

وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين سقوط سور جراج بمنطقة المنشية البحرية، ووفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة طفلين عمرهما 13 و14 وتم نقلهما إلى مستشفى شرق المدينة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

الاسكندرية إصابة طفل الأجهزة الامنية مدينة الإسكندرية مديرية امن الاسكندرية سيارات الإسعاف

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