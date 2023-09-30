احذر الإصابة بنوبة قلبية أثناء الجري.. اعرف الأعراض

التعرض لنوبة قلبية أثناء الجري قد يكون خطيرًا للغاية. إليك بعض الأعراض التي يجب أن تكون حذرًا منها أثناء ممارسة الجري والتي يمكن أن تشير إلى وقوع نوبة قلبية بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ألم شديد أو ضغط في منطقة الصدر: قد يشعر الشخص بألم حاد أو ضغط مزمن في منطقة الصدر أثناء الجري. قد يصف الألم بأنه شعور بالثقل أو الضغط أو الانتشار إلى الذراعين أو الفك.

2. صعوبة في التنفس: قد يصعب على الشخص التنفس بشكل طبيعي ويشعر بضيق في التنفس أثناء الجري.

3. ضيق في الصدر: قد يشعر الشخص بضيق في منطقة الصدر والتوتر أثناء الجري.

4. ضعف مفاجئ أو دوار: قد يشعر الشخص بضعف عام مفاجئ أو دوار أثناء الجري، وقد يفقد التوازن.

5. غثيان وقيء: قد يصاحب الشخص غثيانًا أو قيئًا أثناء الجري، وقد يشعر بالتعب الشديد.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أثناء الجري، يجب عليك التوقف عن ممارسة الجري فورًا والحصول على المساعدة الطبية العاجلة. يجب عدم تجاهل هذه الأعراض أو الأمل في أن تزول بمجرد التوقف عن النشاط البدني. قد تكون نوبة قلبية عرضًا لحالة طبية خطيرة وتتطلب رعاية فورية.

من الجيد الاستماع لجسمك والتعرف على علامات التحذير أثناء ممارسة الجري. كن حذرًا وتوخى الحيطة، وإذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحتك أثناء ممارسة النشاط البدني، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن مستوى النشاط المناسب لك.