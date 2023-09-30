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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية تعلن عقوبات مخالفي إجراءات التوقيت الشتوي لأصحاب المحلات والمقاهي

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن تطبيق المواعيد الشتوية هو للعام الثالث على التوالي. وأوضح قاسم أن وزارة التنمية المحلية تنبه إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الشتوية التي حددتها الوزارة، وأنه في حالة عدم الامتثال من قبل المحلات التجارية، سيتم اتخاذ إجراءات.

وأشار خالد قاسم إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تنبيهًا في البداية، ثم توقيع مخالفة في حالة استمرار التجاوز عن المواعيد، وعندما تتكرر المخالفة للمرة الثالثة، قد يتم فرض عقوبة بالإغلاق لمدة 15 يومًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه في حالة تكرار المخالفات للمرة الرابعة، سيتم اللجوء إلى الإغلاق الكامل للمحل التجاري، وسيتعين عليه إعادة البدء من جديد في جولة الحصول على التراخيص.

وشدد على وجود لجان متابعة تعمل في المراكز والمدن والأحياء لضمان تنفيذ المواعيد الشتوية بشكل صارم.

 

الالتزام بالمواعيد الشتوية تطبيق المواعيد الشتوية المحلات التجارية المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم

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