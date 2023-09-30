الحضري يثير الجدل بمنشور غامض عبر انستجرام

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صوره له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلق الحضري على الصورة قائلًا:"مقولة أعجبتني إذا سمعت النباح يكثر من حولك، اعلم إنك أوجعت الكلاب".



واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)





وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخ فثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا على تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير ياأسطورة- قول في إيه؟ - خير ان شاء الله".