هند صبري تسحر القلوب بإطلالة جذابة |شاهد

خطفت الفنانة هند صبري أنظار متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هند صبري في إطلاله جذابة مرتدية سوت باللون الأزرق المشجر ، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها،وتسريحة شعر مميزه فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.





وينتظر جمهور وعشاق مسلسل "عايزة أتجوز"، بطولة الفنانة هند صبري، الجزء الثاني من المسلسل، والذي سيكون بعنوان "البحث عن علا"، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره في شهر نوفمبر المقبل.

من هم أبطال مسلسل البحث عن علا ؟



مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، ندى موسى، محمودالليثي، وانضم إلى العمل نجوم آخرين لم يكونوا في الجزء الأول وهم الفنان باسل خياط، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

آخر أعمال هند صبري

في سياق آخر، حصد فيلم "بنات آلفة" للنجمة هند صبرى 3 جوائز من مهرجان كان السينمائى، والفيلم من اخراجالتونسية كوثر بن هنية، وحصد الفيلم جائزة "العين الذهبية" لتصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى 3 جوائز بعدحصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحةبالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافؤ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولًا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتناللعالم وخدمة الأجيال المقبلة نحو عالم أكثر إيجابية.

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدةسينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.