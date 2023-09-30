عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شبابية.. نسرين أمين تخطف القلوب في أحدث ظهور

نسرين أمين
نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


وظهرت نسرين أمين بإطلالة شبابية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتديةتيشرت بيبي بلو وبنطال بيج ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج جذاب.


 

كشفت النجمة نسرين أمين سر اعتذارها عن مسلسل " تحت الوصاية" التي لعبت بطولته النجمة منى زكي وعرض فيرمضان الماضي .

 

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في موقع صدى البلد" اعتذرت عن تحت الوصاية بسبب ضيق الوقت وان المسلسليحتاج مجهود كبير وكنت قد تعاقدت على مسلسل بابا المجال".

 

تابعت :" المسلسل كان يحتاج لسفر معظم الوقت وهو بمثابة مسلسل 30 حلقة وكان من العصب ان اصور في المسلسينمعا".

الفنانة نسرين أمين النجمة منى زكي بابا المجال تحت الوصاية خطف القلوب رمضان الماضي مسلسل تحت الوصاية مسلسل بابا المجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الذهب مستمر في الهبوط.. مفاجأة سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

فرصة للشراء.. هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

حدث فى مدينة نصر.. ضبط شخصين لقيامهما باستغلال الصغار فى التسول

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

شاكيرا..تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة عن موسم الرياض

المصري الديمقراطي: مستمرون في جمع التوكيلات لترشيح فريد زهران

تفاصيل جديدة عن حادث اصطدام قطارين في اسكتلندا

طلب من عمرو أديب لحملة الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

بفستان اخضر لامع.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة مثالية

بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023 

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

فيديو

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ