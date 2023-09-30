بإطلالة شبابية.. نسرين أمين تخطف القلوب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وظهرت نسرين أمين بإطلالة شبابية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتديةتيشرت بيبي بلو وبنطال بيج ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج جذاب.





كشفت النجمة نسرين أمين سر اعتذارها عن مسلسل " تحت الوصاية" التي لعبت بطولته النجمة منى زكي وعرض فيرمضان الماضي .

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في موقع صدى البلد" اعتذرت عن تحت الوصاية بسبب ضيق الوقت وان المسلسليحتاج مجهود كبير وكنت قد تعاقدت على مسلسل بابا المجال".

تابعت :" المسلسل كان يحتاج لسفر معظم الوقت وهو بمثابة مسلسل 30 حلقة وكان من العصب ان اصور في المسلسينمعا".