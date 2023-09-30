السفير الروسي بواشنطن: لم نتلق دعوة لحضور قمة "أبيك" في أمريكا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن بلاده لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال نوفمبر المقبل.



وقال أنطونوف - في منشور عبر حساب السفارة الروسية بواشنطن على مواقع التواصل الاجتماعي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - "إن الإدارة الأمريكية لم تعط ردا واضحا، وهي تتهرب في الواقع من الأداء المسؤول لمهام رئاسة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



وأضاف السفير الروسي قائلا "ندعو البيت الأبيض إلى ضمان الوصول المتكافئ لكافة الوفود إلى المنتدى وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب، ووقف تسييس عمل هذه المنصة".. معتبرا أن الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة لا يمكن اعتباره مبررا لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية.



يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 19 دولة إضافة إلى هونج كونج وتايوان، من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في منتصف نوفمبر المقبل.