أمريكا وكوريا الجنوبية تبرمان شراكة لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكوريا الجنوبية عن شراكتهما لدعم القطاع الزراعي في أوكرانيا من خلال مبادرة "المرونة الزراعية" في أوكرانيا.



وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - أنه في إطار مبادرة "المرونة الزراعية" في أوكرانيا، اشتركت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تقديم أسمدة بقيمة 5 ملايين دولار تبرعت بها وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية لدعم المزارعين الأوكرانيين واستكمال الإمدادات الزراعية التي ساهمت بها بالفعل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأضافت أن هذه المساهمة السخية تؤكد دعم كوريا الجنوبية للشعب الأوكراني والالتزام المستمر بمساعدة أوكرانيا على الصمود في وجه العملية العسكرية الروسية.



وبحسب البيان، تفتخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراكتها مع كوريا الجنوبية من خلال مبادرة "المرونة الزراعية" في أوكرانيا، وتتطلع إلى استمرار التعاون المشترك.



يشار إلى أنه في يوليو الماضي، سافرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى أوديسا بأوكرانيا وأعلنت عن تقديم 250 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على مواصلة توفير الغذاء للعالم؛ مما رفع مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى 350 مليون دولار.