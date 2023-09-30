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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة حسين الشحات للاعب الأهلي المحترف| شاهد

صدى البلد

وجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي اللاعب حمدي فتحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “ كل سنة وأنت طيب يا أخويا ربنا يكرمك دايما يا حبيبي ”.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عن حقيقة اقتراب انضمام حمدي فتحي، نجم الوكرة القطري، إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حمدي فتحي ابن من أبناء الأهلي، وأعلن عدة مرات أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي. 

وأضاف أن اللاعب بدأ يشارك مع فريقه الجديد منذ شهر فقط، ويرغب في نجاح تجربة احترافه. 

الانتقالات الشتوية المقبلة التواصل الاجتماعي انستجرام أبناء الأهلي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الأهلي حمدي فتحي

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