مصرع ستة أشخاص بسبب انهيار منجم ذهب في زيمبابوي

لقي ستة أشخاص مصرعهم، بعد انهيار منجم ذهب في زيمبابوي، واحتجز 30 شخصا آخرين بداخله.

وتسبب انهيار منجم باي هورس للذهب في تشيجوتو، على بعد 100 كيلومتر غرب العاصمة هراري، صباح الجمعة، إلى احتجاز أكثر من 30 شخصًا.

وذكرت قناة ZBC التلفزيونية في زيمبابوي أن الجهود مستمرة للوصول إلى الأشخاص المحاصيرن تحت الأرض، وغير معروف سبب الانهيار.

وحوادث التعدين في زيمبابوي، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الذهب والبلاتين والماس، ليست نادرة غالبًا ما تكون طرق التعدين بدائية ويتم تجاهل معايير السلامة إلى حد كبير.

وفي عام 2019، غرق العشرات من عمال المناجم بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة منجمي سيلفر مون وكريكيت بالقرب من بلدة كادوما وسط البلاد.