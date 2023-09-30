نمو النشاط الصناعي في الصين لأول مرة في 6 أشهر

نما النشاط الصناعي في الصين لأول مرة في 6 أشهر خلال سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني والصادرة اليوم السبت الثلاثين من سبتمبر أيلول، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 50.2 نقطة الشهر الجاري، مقارنة بمستويات 49.7 نقطة في الشهر السابق له.

وتشير القراءة دون مستويات 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وأعلى 50 نقطة إلى النمو.

أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى أن المؤشر سيسجل 50 نقطة.

وتعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي هي الأولى عن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال سبتمبر أيلول الجاري، والتي تدعم وجهات النظر بأن الاقتصاد بدأ يكتسب بعض الزخم المفقود في أعقاب أداء قوي بعد إلغاء قيود كورونا مطلع هذا العام.

هذا وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -يشمل نشاط قطاع الخدمات والبناء- مستويات 51.7 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ51 نقطة في أغسطس

وقال كبير الاقتصاديين في Guotai Junan International تشو هاو إن البيانات الأخيرة تدعم وجهة النظر بأن الاقتصاد الصيني وصل إلى القاع وأنه في طريقة الآن نحو التعافي.