ضربة كبيرة لروسيا من 69 دولة حول أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا

تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمرها العام السنوي السابع والستين، قراراً أيدته 69 دولة يدعو إلى إعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واعتبر مراقبون ضغط كبير على روسيا واعتراف بعدم شرعية وجودها في المحطة النووية وأنها تعود لأوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان نشرته وكالة الإعلام الحكومية الأوكرانية ”أوكرينفورم” باللغة الإنجليزية: ”في المؤتمر العام السابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيدت 69 دولة القرار المتعلق بالسلامة النووية في أوكرانيا”.

يعد القرار رمزي إلى حد كبير.

وأضافت أن ”القرار اقترحته كندا وفنلندا وكوستاريكا من بين أمور أخرى، يدعو الاتحاد الروسي إلى السحب الفوري لجميع الأفراد العسكريين وغيرهم من الأفراد غير المصرح لهم بالتواجد في محطة الطاقة النووية ZNPP وإعادة المحطة إلى السيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية المختصة وفقًا للترخيص الحالي الصادر عن الهيئة النووية الحكومية”.



وتعد محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقد سيطرت عليها القوات الروسية في مارس 2022 وأغلقت مفاعلاتها الستة في سبتمبر التالي، على الرغم من أنها لا تزال متصلة بالكهرباء للحفاظ على برودة المفاعلات ومنع الانهيار.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات والحكومات من أن الوضع في المحطة قد يؤدي إلى كارثة نووية.

وتعرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بانتظام عن قلقها إزاء القصف المتكرر بين القوات الأوكرانية والروسية في المنطقة، وقلة عدد الموظفين المتبقين لتشغيل المحطة، والانقطاع المتقطع عن شبكة الكهرباء الذي تلقي أوكرانيا وروسيا باللوم فيه على بعضهما البعض، فضلاً عن قدرة الموظفين على العمل تحت تهديد السلاح من الجنود الروس.

—

