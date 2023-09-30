وزير التعليم يوجه كلمة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كلمة للمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

كلمة وزير التربية والتعليم



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات.. أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير.. فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا.. وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة”.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد قال فيها: “أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ، بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل بإذن الله”.

جدير بالذكر أنه تدق اليوم، السبت 30 سبتمبر 2023، أجراس المدارس في 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، معلنة بدء العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”.

ومن المقرر بدء الدراسة رسمياً في مدارس باقي المحافظات، غدا الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح”.