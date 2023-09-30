هنا شيحة في ظهور لافت بدون مكياج| شاهد

شاركت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بملامح طبيعية، وخطفت الأنظار بجمالها بدون ميك اب، وكتبت: “بعد تصوير الليل”.

كانت الفنانة هنا شيحة نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” صورة تجمعها بالفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين من كواليس تصوير حكاية “ ما تيجي نشوف ”.

حكاية *ما تيجي نشوف" من مسلسل “ 55 مشكلة حب ” ، المأخوذ عن كتاب للكاتب الكبير مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم.

وعلقت هنا شيحة قائلة: "يا ترى إيه اللي بيحصل وبنقول إيه؟ "ما تيجي نشوف" من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود قريبًا".

وتمكنت الحكاية الأولى من مسلسل “55 مشكلة حب” والتى تحمل اسم “الفريدو” من بطولة الفنانة القديرة إلهام شاهين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it.