الزمالك في مهمة مصيرية أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

يلتقي فريق الزمالك في مباراة صعبة في السابعة مساء اليوم السبت، بضيفه فريق أرتا سولار بطل جيبوتي باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ولا بديل أمامه سوى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا قبل أسبوعين.

قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار:

محمد عواد ومحمد صبحي و عبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي و عمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" و يوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيري .

وفي المقابل يتطلع فريق أرتا سولا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل تحقيق المفاجأة والتأهل لدور المجموعات على حساب الزمالك.