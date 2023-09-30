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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: سكان المدن المحتلة من روسيا في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلينا

بوتين
بوتين

في السنة الأولى لإعلان روسيا ضم أربعة أجزاء من أوكرانيا بشكل مثير للجدل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سكان المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا أكدوا رغبتهم في الانضمام إلى روسيا في الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك في خطاب مصور نشر أمس، الجمعة.

وأضاف بوتين، اليوم السبت، أن الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر وأعادت انتخاب مسئولين يؤيدون ضم روسيا لهذه المناطق، جاءت لتؤكد ما تم التعبير عنه في استفتاءات تاريخية عقدت العام الماضي، والتي رفضتها الدول الغربيةباعتبارها غير شرعية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وتابع بوتين: “كما حدث قبل عام في الاستفتاءات التاريخية، أعرب الناس مرة أخرى وأكدوا إرادتهم في أن يكونوا معروسيا ودعموا أبناء بلدهم الذين أثبتوا جدارتهم بثقة الشعب بجهودهم وأفعالهم الحقيقية”.

وأعاد بوتين تأكيد موقفه بأن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022 كان لإنقاذ الشعب من القادة القوميين فيكييف، الذين أشعلواحربًا أهلية كاملةو"إرهابًا ضد من يفكرون بشكل مختلف".

وأوضح:إذا لم نقم بذلك، لم يكن هناك شخص يستطيع حماية هؤلاء الناس من قادة كييف المستبدين”.

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