المجلس السيادي السوداني ينفي لقاء البرهان بقيادات إسلامية

نفى المكتب الإعلامي بمجلس السيادة السوداني، ما أورده موقع "سودان تربيون" حول لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع قيادات إسلامية في مدينة بورتسودان.

وقال المكتب الإعلامي بمجلس السيادة السوداني، في بيان له، إن ما نشره الموقع عار عن الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية، موضحا أن موقع “سودان تربيون” درج مراراً على نشر الأكاذيب.

وأشار البيان إلى الخبر الذي نشره "سودان تريبيون" إبان زيارة البرهان إلى إريتريا، والذي زعم فيه أن رئيس المجلس التقى عبد العزيز الحلو، وهو ما لم يحدث مطلقا.

وأوضح بيان مجلس السيادة السوداني، أن كل مقابلات واجتماعات الفريق البرهان تتم بصورة علنية.

وأضاف أن موقع “سودان تربيون” استمرأ إطلاق الشائعات والأكاذيب حول أنشطة وبرامج رئيس المجلس، ما يستلزم مساءلته قانونيا وفقا لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب، حتى يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه نشر الشائعات وتزييف وتلوين الحقائق.