3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23.34 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 12.42 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57.2 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45.02 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 593.36 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 99.18 مليون درهم وثالثة في زعبيل الثانية بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 216.76 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 727.73 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 403.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 57.48 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 145.6 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 65 مليون درهم.