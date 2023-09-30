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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي عنيف غرب أوكرانيا.. والسلطات تأمر بإجلاء السكان

هجوم روسي غرب أوكرانيا
هجوم روسي غرب أوكرانيا

أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا، غرب أوكرانيا، بإجلاء السكان، اليوم السبت، لافتة إلى أن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال رئيس بلدة كالينيوكا، فاسيل بوليتشوك، "في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة".

ولم تحدد السلطات الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه.

وكان حاكم المنطقة سيرهي بورزوف أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

وجاء في تقارير سابقة أن طائرات مسيرة كانت تنشط بالمنطقة.

إجلاء السكان هجوم روسي طائرات مسيرة البنية التحتية غرب اوكرانيا

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