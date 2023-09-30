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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شخصية راقية ومؤثرة.. خبير تربوي يعلق على ظهور سميحة أيوب بمنهج 6 ابتدائي

سميحة أيوب في منهج
سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على الجدل المثار بشأن ظهور الفنانة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد.

وقال الدكتور تامر شوقي، عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” على تطبيق “واتس اب”: “فيما يتعلق بوضع موضوع عن الفنانة سميحة أيوب في كتاب الأنشطة والمهارات في الصف السادس الابتدائي، أرى أنه لا يوجد أي مانع تربوي في ذلك للعديد من الأسباب هي: أن النشاط الذي يتم تناوله هو نشاط مسرح ولا بد من اختيار فنان أو فنانة بارزة في هذا النشاط، ووصول الفنانة إلى قيادة إدارة المسرح المصري هو تكليف واعتراف من الدولة المصرية في فترات زمنية سابقة بجدارتها، ويوجد فرق كبير بين تناول مسيرة الفنانة في إطار معين يتصل بها وهو إطار نشاط المسرح وهذا مقبول، وبين تناولها مثلا في مادة التاريخ أو اللغة العربية، هنا الفرق كبير”. 
 

وأضاف أن فن المسرح من أرقى الفنون في كل دول العالم، والمطالبة بتجاهله  في المناهج هو إنكار لواقع في المجتمع، وتضمين مثل هذه الشخصية في المناهج سيكون له تأثير أكبر على الأطفال الذين لديهم مواهب في الفن والمسرح.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن نشاط المسرح هو نشاط معترف به في جميع المؤسسات التعليمية سواء المدارس او للجامعات بدليل وجود مسارح في أغلبها.

ولفت إلى أن تناول المناهج للشخصيات يكون في إطار ملتزم بالقيم والأخلاق على خلاف ما يحدث في الإنترنت وغيره، والذي ينغمس فيه الأطفال ليلا ونهارا بلا رقيب. 

ماذا قالت التعليم عن وضع سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد؟

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا عاجلا؛ لحسم الجدل المثار على “فيس بوك”، بشأن ظهور الفنانة سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب، كشخصية مصرية مؤثرة؛ يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح، من خلال كتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الهدف الأساسي، هو تنمية ثقافة الطلاب، وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتضمن “العلوم، والأدب، والفنون، والاقتصاد، والصناعة” من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

منهج 6 ابتدائي سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب 6 ابتدائي منهج

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شخصية راقية ومؤثرة.. خبير تربوي يعلق على ظهور سميحة أيوب بمنهج 6 ابتدائي

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