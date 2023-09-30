قادمون من ليبيا.. وصول عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 وصول 35 مهاجرا غير شرعيا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا.

وأضافت المصادر، أن أغلب المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا، يحملون الجنسية السورية، وأخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا مدينة زوارة الليبية الليلة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأوضحت المصادر الإيطالية، أن زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل الإيطالية، أنقذ الـ35 شخصاً فيما جرى الاستيلاء على القارب المستخدم للعبور، وهو مصنوع من الألياف الزجاجية ويبلغ طوله حوالي 7 أمتار.