أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية.. تفاصيل

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا، وعليه بدأت الدولة المصرية في وضع مناخ جاذب للعملية الاستثمارية، سواء محليا أو عالميا.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تستهدف توطين الصناعة، وذلك لزيادة المعروض من السلع، وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري، وتصديره للخارج، مما يترتب عليه توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأكمل: أصبح لدينا استقرار أمني وسياسي كبير داخل الدولة، أثر بالإيجاب على عملية الاستثمار، منوها بأن البنية التحتية للمشاريع والطرق ساهم بشكل كبير في زيادة التصنيع وجذب المستثمرين.

ولفت إلى أن القوانين المرتبطة بعمليات التصنيع، شهدت تعديلا وإصلاحا كبيرا، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية والاقتصادية.