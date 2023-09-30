على رأسها الإرهاب والاقتصاد.. كاتب صحفي: الدولة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة بعد عام 2013.

وأضاف أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة بدأت في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تدشين عقد اجتماعي اقتصادي سياسي جديد للمواطن المصري، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وإحداث التنمية المتكاملة في جميع القطاعات.



وتابع: “شهدنا خلال السنوات الماضية إصلاح قطاعي في العديد من القطاعات الهامة، على رأسها قطاع النقل والإسكان، حيث نجحت الدولة في إنشاء مدن جديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية”.

وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإنجازات التي تحققت بفضله خلال السنوات الماضية، وقدرة الدولة على تخطي الأزمات العالمية.