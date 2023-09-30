الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

أعربت الأمم المتحدة اليوم، السبت، عن إدانتها الشديدة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان يوم أمس الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "ندين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان، واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 50 شخصا".

وأضاف المتحدث، أن "حقيقة أن جرائم القتل وقعت خلال احتفال ديني يجعلها أكثر بشاعة".

وتابع: "إنه أمر أكثر فظاعة أن يتم استهداف أشخاص اثناء احتفالهم بعيد ديني سلمي".

واستهدف الانفجار تجمعا دينيا للاحتفال بالمولد النبوي في مقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين، حسبما قالت الشرطة الباكستانية ومسؤولون صحيون.

وفي هجوم منفصل أمس الجمعة، قتل خمسة أشخاص وأصيب 10 في تفجير انتحاري داخل مسجد في إقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان.