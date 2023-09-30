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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجارديان: طلاب الجامعات أكثر عرضة لخطر الاكتئاب

صدى البلد

أظهرت دراسة حديثة أن طلاب الجامعات في بريطانيا أكثر عرضة لخطر الاكتئاب والقلق من أقرانهم الذين يذهبون إلى العمل مباشرة، مما يشير إلى أن الصحة العقلية قد تتدهور بسبب الضغوط المالية للتعليم العالي، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

ويعد هذا البحث الأول من نوعه الذي وجد دليلاً على وجود مستويات أعلى قليلاً من الاكتئاب والقلق بين الطلاب، ويتحدى الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن الصحة العقلية للطلاب هي نفسها أو أفضل من أقرانهم.

وقالت المؤلفة الأولى للدراسة، الدكتورة تايلا ماكلاود، الباحثة في قسم الطب النفسي في جامعة كوليدج لندن، إن حقيقة عدم إثبات العلاقة بين الجامعة وضعف الصحة العقلية في دراسات سابقة قد يعني أن ذلك يرجع إلى إلى "تزايد الضغوط المالية والمخاوف بشأن تحقيق نتائج عالية في السياق الاقتصادي والاجتماعي الأوسع".

وبالإضافة إلى مواجهة ارتفاع التكاليف بسبب التضخم في بريطانيا، يواجه طلاب الجامعات هذا العام زيادات غير مسبوقة في الإيجارات يبلغ متوسطها 8% ويتجاوز بكثير متوسط قرض الصيانة في العديد من المدن.

وقالت ماكلاود إنها كانت تتوقع عادة أن يتمتع طلاب الجامعات بصحة نفسية أفضل لأنهم يميلون إلى أن يكونوا من خلفيات أكثر حظًا، مما يجعل النتائج "مثيرة للقلق بشكل خاص" وتتطلب المزيد من البحث لتحديد المخاطر التي تواجه الطلاب.

وقالت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة جيما لويس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا، إن تدهور الصحة العقلية في الجامعة يمكن أن يكون له تداعيات في وقت لاحق من الحياة.

وقالت: “إن أول عامين من التعليم العالي هي فترة حاسمة للتنمية، لذلك إذا تمكنا من تحسين الصحة العقلية للشباب خلال هذه الفترة، فقد يكون لذلك فوائد طويلة المدى لصحتهم ورفاهيتهم، وكذلك لصحتهم وإنجازاتهم التعليمية ونجاحهم على المدى الطويل.”

وتشير الورقة البحثية، التي نشرت في مجلة لانسيت للصحة العامة بتكليف من وزارة التعليم، إلى أنه بحلول سن 25 عاما، اختفى الفرق في الصحة العقلية بين الخريجين وغير الخريجين في بريطانيا؟

ويشير التحليل إلى أنه إذا تم القضاء على مخاطر الصحة العقلية المحتملة الناجمة عن الالتحاق بالتعليم العالي، فمن الممكن تقليل الإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة 6% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا.

واستخدم الباحثون بيانات من الدراسات الطولية للشباب في بريطانيا، والتي تشمل 4832 شابًا ولدوا في الفترة 1989-1990، والذين تتراوح أعمارهم بين 18-19 عامًا في الفترة 2007-2009، و6128 مشاركًا من مواليد 1998-1999، والذين تتراوح أعمارهم بين 18-19 عامًا في عام 2016. -18. وفي كلتا الدراستين، التحق ما يزيد قليلاً عن النصف بالتعليم العالي.

وأكمل المشاركون استبيانات حول صحتهم العقلية للتحقيق في أعراض الاكتئاب والقلق والخلل الاجتماعي في نقاط متعددة على مر السنين.

ووجد الباحثون اختلافًا بسيطًا في أعراض الاكتئاب والقلق في سن 18-19 عامًا بين الطلاب وغير الطلاب، حتى مع التحكم في عوامل تشمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعليم الوالدين واستخدام الكحول.

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