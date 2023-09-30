زيلينسكي : نسعي للانتصار في الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "نسعى للانتصار في الحرب وتحقيق سلام مستدام وموثوق".

وأكد زيلينسكي اليوم السبت، أنه بحث مع ممثلي شركات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وتركيا الإنتاج المشترك للأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة سيؤثر على المساعدات المقدمة للقوات الأوكرانية، وقد تفقد كييف هذا التمويل.

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن": "الأموال المتفق عليها أصلا يفترض أن تكون كافية للأسابيع المقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن تكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت الحرج".