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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تفاصيل مأساة وفاة سائق حافلة مدرسية بحدث سير مروع ببريطانيا

مأساة وفاة سائق حافلة
مأساة وفاة سائق حافلة مدرسية بحدث سير مروع ببريطانيا

عانى سائق حافلة مدرسية لقى مصرعه في حادث مروع على احد الطرق السريع ببريطانيا  اول أمس   من "مشاكل طبية" اثناء قيادته للحافلة قبل لحظات من تعرضه للحادث.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  تعتقد عائلة ستيفن شريمبتون أنه "عانى من مشاكل طبية" أثناء القيادة قبل لحظات من الحادث، الذي أودى بحياة الفتاة جيسيكا بيكر البالغة من العمر 15 عامًا بشكل مأساوي. 

 مأساة وفاة سائق حافلة مدرسية بحدث سير مروع ببريطانيا 

فيما تم نقل 17 آخرين إلى المستشفى بعد الحادث، وكان على متن الحافلة أكثر من 50 تلميذا. 

يُعتقد أن ستيفن عانى من حالة طبية طارئة غير مفسرة، وفقًا لما كتبته عائلته على صفحة GoFundMe.

كما تم إطلاق صفحة عبر GoFundMe كوسيلة لجمع الأموال لجنازة سائق الحافلة  ستيفن.

 وقالت أخت زوجته إميلي إن ستيفن ترك وراءه أرملة في الثلاثينيات من عمرها وطفلين يبلغان من العمر أربعة وثمانية أعوام. ذكرت صحيفة ميرور.

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