هل ثبت عن النبي ذكر يصل به المسلم إلى درجة القانتين ؟

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يصل به المسلم إلى درجة القانتين؟".

ليرد مرزوق عبدالرحيم، موضحا: نعم ثبت ذلك عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك بما يلي أن يقرأ المسلم كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم، عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة).

فأقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر أيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين).

وتسأل ماذا يفعل الأمي الذي لا يحفظ إلا قصار السور؟، ليرد موضحا:" يستطيع أن يقرأ قبل النوم ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها ٢٥ مرة لأن السورة الكريمة ٤ آيات × ٢٥ = ١٠٠ هذا وتكرير السورة الكريمة وارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .



ومن أعظم الفوائد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة). رواه أحمد وهو حديث صحيح.