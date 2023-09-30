صحف الإمارات| ارتفاع أسعار الوقود خلال أكتوبر .. بوتين: الحرب أوقفت صراعاً أهلياً في كييف.. بايدن يهاجم ترامب والأخير يسخر منه

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس صربيا ورئيس وزراء المجر

نزوح أكثر من 16 ألف طفل بسبب فيضانات ليبيا

ترامب يسخر في كاليفورنيا من بايدن ومنافسيه الجمهوريين

مقتل 6 عمال وحصار 15جراء انهيار منجم في زيمبابوي

هجوم قاس لبايدن: ترامب يهدد الديمقراطية ويرغب في تقسيم أمريكا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة البيان إن لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر أكتوبر 2023، وأقرت ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار لتر "بنزين98" من 3.42 درهم إلى 3.44 درهم، فيما ارتفع سعر "بنزين 95" من 3.31 درهم إلى 3.33 درهم. وارتفع سعر "بنزين 91" من 3.23 درهم إلى 3.26 درهم، فيما ارتفع سعر الديزل من 3.40 درهم إلى 4.57 درهم.

ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حضر، أمس الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة بلغراد ضمَّ رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء جمهورية المجر فيكتور أوربان.

وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مقدِّماً الشكر إلى الرئيس الصربي على دعوته الكريمة لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وصربيا والمجر.

أوضحت صحيفة الخليج إدانة دولة الإمارات بشدة، التفجيرين الإرهابيّين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بنزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا عقب الفيضانات الناجمة عن «أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ أفريقيا».

وحذرت اليونيسيف، في بيان، من الخطر الذي يتهدد السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.

وفي حين أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتأكد بعد، لكن هناك خشية من أن يكون المئات منهم قد فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 40 %، وفقاً لليونيسيف.



قالت صحيفة الاتحاد إن تونس تشهد جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر «الإخوان» الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.



دوليا، أفادت صحيفة الخليج بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أطلق من جديد تحذيراً قاتماً وخطيراً، بشأن مصير الديمقراطية الأمريكية عبر مهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب مباشرة، في وقت بدأت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تتخذ بعداً جديداً.



وقال بايدن إن أيديولوجيا خصمه الجمهوري والمحافظين الذين يدعمونه وأنصاره «تهدد جوهر أمتنا». وأضاف أن «الديمقراطيات لا تموت بالضرورة بقوة السلاح. يمكن أن تموت عندما يلتزم الناس الصمت، عندما لا يتحرك الناس، أو عندما لا يدينون الهجمات على الديمقراطية، عندما يكون الناس مستعدين للتخلي عن أغلى ما لديهم لأنهم يعانون الإحباط وخيبة الأمل والتعب والشعور بالإقصاء».



كما ذكرت صحيفة البيان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاجم منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له "الجمعة" في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.

وقال الرئيس السابق "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا "لون الجمهوريين" وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكراً الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".

أوضحت صحيفة الاتحاد دعوة البيت الأبيض صربيا، أمس، إلى «سحب» وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، «نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود»، مشيراً إلى أن حشد القوات، بما يشمل نشراً «غير مسبوق» لبطاريات المدفعية، هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية».

وكانت كوسوفو قد طالبت أول من أمس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطياً كوسوفياً، الأحد الماضي.

أبرزت صحيفة الاتحاد ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر السبت، إن سكان المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من روسيا في الانتخابات المحلية التي أجريت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن الحرب أنقذتهم من بطش الزعماء القوميين في كييف و«حرب أهلية واسعة النطاق».

وفي خطاب مصور صدر في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا المثير للجدل عن ضم أربعة أجزاء من أوكرانيا، قال بوتين: إن خيار الانضمام إلى روسيا تعزز من خلال الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر، والتي أعادت مسؤولين يدعمون الانضمام إلى روسيا.

وذكرت صحيفة الخليج أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد افتتح منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلاً لمواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى الجمعة «مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب، وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقاً. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم».



وأفادت صحيفة الامارات اليوم بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، جراء انهيار أرضي في منجم غرب العاصمة الزيمبابوية هراري.

وذكر التلفزيون الرسمي في زيمبابوي أن 6 جثث انتشلت من منجم باي هورس في تشيغوتو مساء الجمعة، غير أن هناك 15 عاملا حاصرهم الانهيار تحت الأرض، وما زالت جهود الإنقاذ جارية.