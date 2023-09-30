انطلاق منتدى الفيلم السعودى فى نسخته الأولى.. غدا

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في رعاية النسخة الأولى من منتدى الأفلام السعودي، الذي ينطلق صباح غدا الأحد بمدينة الرياض ويستمر حتى الرابع من أكتوبر.

ش كما تشارك ART بأحد الأجنحة الخاصة بالمعرض الذي سيقام ضمن فعاليات المنتدى.

جدير بالذكر أن منتدى الأفلام السعودي، الذي يقام في صالة معارض البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية وتقدمه هيئة الأفلام، يشكل فرصة استثنائية للتواصل مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وصنّاع القرار والمعنيين بعالم السينما والأفلام.

ويعدُّ المعرض الذي يقام ضمن فعاليات المنتدى منصّة استثنائية تعرض أحدث المشاريع والابتكارات المتعلقة بصناعة السينما في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم، ويجمع قادة الصناعة المحليين والإقليميين والدوليين لعرض أحدث خدماتهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمّ التطورات في سلسلة القيمة، ويتميز المعرض بتواجد نخبة من الشركات الرائدة في عالم صناعة السينما، حيث يتمتع الزوار بإمكانية التعرف على التقنيات والمعدات والخدمات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع وغيرها من المستجدات المتعلقة بصناعة الأفلام والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في هذه الصناعة العالميّة.