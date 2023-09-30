صحف السعودية| المملكة تستحوذ على 42 % من الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط.. مطالب بـ السودان بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.. مصرع عضو في حماس .. وزلزال شرقي إيران

موجة حرّ «غير مسبوقة» تضرب إسبانيا والبرتغال

أوكرانيا تعلن تدمير ٣٠ طائرة مسيرة دفعة واحدة

100 ألف شخص فروا من كاراباخ

رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتاً لحجب الثقة أمام الجمعية الوطنية

أمطار غزيرة وفيضانات تشل مساحات شاسعة من مدينة نيويورك

الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع شبكة نقل الكهرباء في سيشل

فيديو «قصر أبو حجارة» عار عن الصحة ولا يمت للتاريخ بصلة

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة التي تناولت فيها الشأن المحلي والدولي بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، انه بعد العقوبات الأميركية التي طالت أحد أبرز قادة الحركة «الإخوانية» في السودان، وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، طالب قيادي في «قوى الحرية والتغيير» باعتبار الحركة «جماعة إرهابية»، خصوصاً الجناح المتطرف فيها، وسط اتهامات لها بالتورط في إشعال الحرب والإصرار على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها.



ودعا القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات التي صدرت بحق الأمين العام للحركة الإسلامية، بل إلى تصنيف الحركة بأنها «جماعة إرهابية»، من دون أن يشمل ذلك تصنيف «كل الإسلاميين»، ويقتصر تصنيف «جماعة إرهابية» على من يسعون إلى تخريب الانتقال المدني الديمقراطي.

من جهته، اعتبر القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف، هذه العقوبات تأكيداً لضلوع «الطرف الثالث» في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

قالت صحيفة الشرق الأوسط، قتل جنود إسرائيليون أمس (الجمعة) عضوا في «حماس» قال الجيش الإسرائيلي إنه كان أحد المهاجمين الذين ألقوا قنابل حارقة على نقطة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخر بجروح.

وقال الجيش إن الهجوم استهدف النقطة القريبة من مستوطنة بساغوت الإسرائيلية.

وأضاف: «رصد الجنود، الذين كانوا ينفذون نشاطا دوريا في المكان، المشتبه بهما وردوا بنيران حية. تم تحييد اثنين من المهاجمين ونقلا لتلقي العلاج الطبي».

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحد الرجال توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.



ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا وبالجيش اليوم السبت أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.



وقالت القيادة العسكرية الجنوبية، وفق «رويترز»، إن 20 مسيرة أسقطت في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وعشر طائرات مسيرة أخرى فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتلفزيون الأوكراني إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب. وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضا ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى «للتأثير على الاقتصاد»، وفق المصدر نفسه.

كثفت روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ يوليو (تموز) عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ذكرت الصحيفة، فرّ أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من إقليم ناغورنو كاراباخ في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان، وانتهت باستسلام الانفصاليين، وفق ما أكدت الحكومة الأرمينية اليوم (السبت).

وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة نيكول باشينيان، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علماً أن عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفاً.

من جهتها، أعلنت محكمة العدل الدولية أمس (الجمعة) أنها تلقت طلباً من أرمينيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورنو كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.

وسبق أن لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان إلى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في ديسمبر (كانون الأول) من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.

وفي فبراير (شباط) 2023، أمرت المحكمة أذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ.

في فرنسا، كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بفارق مريح تصويتا لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت إلى تمرير الموازنة من دون تصويت برلماني.

وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة السبت، تحالف «نوب» اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها إلى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49.3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.

في نيويورك هطلت كميات قياسية من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، الجمعة، مما أعاق السفر البري والانتقال عبر مترو الأنفاق بالمدينة والمطارات الكبرى.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات وغرق الأقبية، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

قالت صحيفة الرياض، افتتح الصندوق السعودي للتنمية اليوم السبت مشروع شبكة نقل الكهرباء بجهد "33 كيلو فولت" في جمهورية سيشل بقيمة 20 مليون دولار، بهدف تحسين شبكة نقل وجودة الكهرباء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أنشطة البنية الاجتماعية وتحفيز التنمية الاقتصادية والتجارية.

ذكرت الصحيفة، كشف تقرير الاستثمار الجريء تصدر المملكة نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار 1.67 مليار ريال. وأن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ31% في عام 2022. كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة التي تتجاوز 100 مليون دولار في المملكة الذي بلغ 289 مليون دولار 1.08 مليار ريال، عبر صفقتين. وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار 1.38 مليار ريال، عبر 11 صفقة.



ذكرت صحيفة الرياض، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر, أمس مدينتي قاضي وشوقان في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن مركز الزلزال وقع عند نقطة التقاء خطي الطول الشرقي 56. 71 والعرض الشمالي 37.36 درجة.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

قالت صحيفة عكاظ، أصدرت دارة الملك عبدالعزيز بياناً توضيحياً بشأن مقطع الفيديو المنتشر والذي احتوى مغالطات تاريخية لا أساس لها من الصحة، بعدم دقة ناشره حول إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

ولأهمية توضيح الحقيقة، أفادت الدارة بالتالي: اعتاد الملك عبدالعزيز إكرام الناس وتلبية دعواتهم في المدن والقرى والبادية دون النظر إلى مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

لم يكن اقتراح تغيير اسم مملكة نجد والحجاز من أهالي الحجاز فقط بل كانوا من أهالي المملكة بشكل عام وتم نشر ذلك في جريدة أم القرى الرسمية.

استناداً إلى الأحداث الموثقة والمؤكدة والتي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية في عددها 406 في 23 سبتمبر 1932م، فإنه بناء على رؤية الملك عبدالعزيز التجديدية ولمقترح رفع له بشأن تغيير اسم المملكة فقد أمر بتشكيل لجنة يرأسها فؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية وأعضائها من رجال الحكومة، فاجتمعت في منزل عبدالله الفضل في الطائف بناء على صفته الوظيفية حيث كان يشغل منصب النائب الأول لمجلس الشورى، وتم تبادل وجهات النظر في الفكرة والخروج بمقترح تغيير تسمية المملكة إلى المملكة العربية السعودية بدلاً من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها؛ حيث وجّه الملك عبدالعزيز بعرض الفكرة على المواطنين والاستئناس برأيهم، فتم إرسال برقيات لجميع مناطق المملكة فانهالت البرقيات عائدة بتأييد الفكرة، ليوجّه الملك عبدالعزيز بإعداد الأمر الملكي الشهير رقم 2716 الذي أعلن في ذات العدد عن اختيار يوم 23 سبتمبر ليكون اليوم الذي أعلن فيه عن توحيد المملكة العربية السعودية، كما تم إقامة حفل كبير في دار الحكومة في مكة، حضره نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

ذكرت الصحيفة، يبدأ فصل الخريف في شبه الجزيرة الإيبيرية مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في هذه الفترة من العام اعتباراً من (الجمعة)، إذ تتجاوز أحياناً 35 درجة مئوية، وفق ما ذكرت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية روبن ديل كامبو: «في إسبانيا دخلنا موجة حر مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في هذه الفترة من العام».

وبلغت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية في مدن عدة، جنوب إسبانيا، بعد ظهر الجمعة.

وتوقع المصدر أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الجمعة والإثنين، إذ تتجاوز درجات الحرارة 32 إلى 34 درجة في جزء كبير من البلاد، كما يتوقع أن تتجاوز هذه الدرجات المعدل الطبيعي بـ5 إلى 15 درجة.

وستشهد البرتغال المجاورة درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية بين يومي الجمعة والثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، باستثناء عدد قليل من المناطق الساحلية، وفق المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح معهد البحار والغلاف الجوي البرتغالي، في بيان، أنه رغم أن درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحر التي تؤثر على البلاد خلال الأشهر الأكثر حرارة، فإن «الدرجات المتوقعة تتوافق مع حالة غير طبيعية تصل إلى نحو 5-8 درجات مئوية فوق متوسط المعدل المعتاد لهذا الموسم».