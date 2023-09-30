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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يكشف عن حجم إصابة رافينيا

رافينيا
رافينيا

أعلن نادي برشلونة، طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي رافينيا، التي تعرض لها أمام إشبيلية، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي، اليوم السبت: “أظهرت الفحوصات الطبية إصابة رافينيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

وأضاف بيان برشلونة: “مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وتفوق برشلونة على أشبيلية بهدف دون رد، سجله سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأندلسي، بالخطأ في مرماه.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 20 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن غريمه التقليدي ريال المدريد الذي يحل ثالثا.
 

برشلونة رافينيا نادي برشلونة الدوري الإسباني ريال المدريد جيرونا

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