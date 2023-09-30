كرنڤال جماهيري للاحتفال بالذكرى ال ٥٠ لنصر أكتوبر بمنطقة الدقي

فى إطار الاحتفالات الرسمية والشعبية التى تنطلق فى ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر التاريخية المجيدة تلك الملحمة الخالدة للشعب المصرى الأبى العظيم والمعجزة الكبرى التى تحققت بسواعد وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة.

وتنظم فعاليات الإحتفالية الكبرى بميدان الجلاء بمنطقه الدقى بمحافظة الجيزة، وذلك إعتبارا من الساعة ( ٥ ) يوم الاتنين الموافق ٢ اكتوبر والتى تتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد يعبر عن فرحة جموع المصريين واعتزازهم بجيشهم الباسل الذى صنع هذا الإنجاز الفاصل فى تاريخ الأمة باعتباره حجر الأساس لمزيد من انتصارات وإنجازات نعيشها اليوم تحت القيادة الحكيمة للرئيس البطل عبدالفتاح السيسي وذلك بحضور وفود رسمية من كبار رجال الدولة والمجتمع وجميع أطياف الشعب المصري العظيم.