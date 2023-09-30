رحلات سياحية وفعاليات ثقافية وتوعوية لسكان الإسكان البديل في الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار جهود التطوير وبحث جميع الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الفعاليات والأنشطة لسكان روضة أكتوبر لرفع الحس الوطنى وزيادة الوعى الثقافى والسياحى لدى الأطفال وذويهم.

وأوضحت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن الفعاليات شملت تنظيم رحلة معرفية لطلاب مدرسة سميرة موسى للمتحف القومى للحضارات المصرية بمنطقة الفسطاط، لتعريف الأطفال بمراحل التاريخ المصرى لزيادة روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم السياحى وثقافاتهم العامة.

وذكرت أنه تم تنظيم عدد من الأنشطة فى إطار المشروع الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز روح المواطنة وإدراك المواطنين بمختلف مراحلهم العمرية بالتحديات التى تواجه الوطن.

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