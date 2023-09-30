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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف كل التقارير الاقتصادية .. هذا ما سيحدث إذا ما أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها

أمريكا
أمريكا

قد يتأخر أحد أكثر الإعلانات المرتقبة التي تتعلق بزيادة الرواتب والتي يتابعها كل عام أكثر من 70 مليون متقاعد أمريكي ومستفيد من الإعانات الحكومية بسبب أي إغلاق للحكومة الفيدرالية يستمر لأكثر من بضعة أيام، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

مع احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة بدءًا من يوم الأحد وسط المواجهة المستمرة في الكونجرس، نصحت وزارة العمل الأمريكية بوقف جميع أنشطة جمع البيانات الاقتصادية ونشر التقارير الاقتصادية التي يقوم بها مكتب إحصاءات العمل طالما ظلت الحكومة مغلقة.


وقالت الوزارة إن الإغلاق الذي يمتد بشكل أعمق حتى أكتوبر سيهدد الإصدار المقرر لمؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر والمحدد حاليًا في 12 أكتوبر.

قد يعني ذلك تأخيرًا في الإعلان الذي طال انتظاره عن تعديل تكلفة المعيشة السنوية (COLA) للمزايا الشهرية التي تدفعها إدارة الضمان الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن أي تأخير في الإعلان لن يؤثر على الأرجح على موعد سريان مبالغ الدفع الجديدة. 
سيبدأ دفع المعدل الجديد لمتلقي استحقاقات التقاعد من الضمان الاجتماعي في يناير 2024، في حين تتغير المدفوعات للمستفيدين من دخل الضمان الاجتماعي عادةً في نهاية كل ديسمبر.

يتم تحديد COLA من خلال التغيير السنوي في نهاية الربع الثالث من كل عام في مؤشر أسعار المستهلك.

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