التخطيط: كثفنا الاستثمارات العامة وزادت من110 مليارات جنيه إلى تريليون و50 مليارا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، إنه لتحقيق جودة الأهداف وجودة حياة للمواطنين يجب تكثيف الإستثمارات العامة فقد زادت الاستثمارات العامة من ١١٠ مليار جنية فى عام “ ١٠١٤- ٢٠١٥” الى تليريون و٥٠ مليار جنية هذا العام.

وأكدت السعيد، وايضا الإستثمارات على المستوي المحلي زادت من 2.8 مليار الى 3.8 مليار في الخطة الأخيرة هذا العام.



وأضافت وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر في ٢٠٣٠ الهدف الأساسي في التعليم الاتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي تم توفير الاتاحة عن طريق توفير ١٠٣ جامعة وتم توفير جامعة حكومية على كل محافظة. وفقا لرؤية نصر ٢٠٣٠.

وأوضحت، ولكن على مستوي التعليم قبل الجامعي على الرغم من الاستثمار الكبير الذي تم خلال السنوات الماضية على انشاء ١٢٠ الف فصل.

تحقيق رؤية مصر 2030

وكشفت، تم المحاولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق العدالة المكانية، ٣٥% من هذه الاستثمارات كنت لمحافظات الصعيد، فكان هناك ١٦٠ الف طالب لم يكن لديهم فصول ولكن تم توفير ٣٤٧٨ فصل وبالتالي تم تحقيق الاتاحة المستقبلية.