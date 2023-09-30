وزير المالية: مصر شهدت خلال الـ43 سنة الماضية عجزا أوليا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال كلمته فى جلسة الاقتصاد بمؤتمر حكاية وطن، إنه باستثناء فترة حرب الخليج وباستثناء عامي ٨٠-٩٠ مصر لم تعرف على مدار ٤٣ سنة الا عجزا اوليا حيث لم يكن لديها موارد كافية تغطي مصروفاتها.

وأكد معيط، أنه في عام " ٢٠١٣ - ٢٠١٢" تكلفة العجز الاولى وصلت ل ٥% وفي عام “٢٠١٧ - ٢٠١٨”، كانت اول سنة يتم عمل فائض اولي بسيط، لافتا إلى أنه منذ هذا العام يتم عمل فائض اولى وهذا يشيد بها الآخرين نظرا لقدرة المالية العامة على خلق موارد تغطي مصاريفها .

وأستكمل وزير المالية، أن الدين العام لم يتأثر باضطراب المالية العامة بل المالية العامة تعمل على رفع الحد الاولى ويالتالي تعمل على خفض الدين، موضحا ان ما رفع الدين هو "تغير سعر الصرف".