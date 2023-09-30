"الحرية المصرى" يعلن قبول 5 توصيات من الحوار الوطنى لتطوير المنظومة الصحية

أعلن د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى عن قبول مجلس أمناء الحوار الوطنى خمسة توصيات تقدمت بها لجنة الصحة أثناء مناقشة تطوير نظم الرعاية الصحية ضمن جلسات المحور المجتمعى.

وقال ان من بين المقترحات التى تم قبولها تسريع وتيرة تطبيق منظمة التأمين الصحى الشامل مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ فضلا عن سرعة اقرار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الاطباء والمرضى؛ وضم الفئات غير القادرة الى منظومة التأمين الصحى الحالى في المحافظات التى لم تطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل؛ واضافة خدمات الصحة النفسية الى قائمة الخدمات التى تقدمها منظومة الرعاية الصحية الشاملة.



وأضاف د. حسام يونس ان حصول كل مواطن على خدمة صحية متميزة استحقاق دستورى نصت عليه المادة 18 من دستور 2014، التى أكدت على حق كل مواطن فى الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل، لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بالقطاع الصحى، وتشجيع مشاركة القطاعين، الخاص والأهلى، فى خدمات الرعاية الصحية.

وأكد د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى أن ملف الرعاية الصحية يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة كبيرة لتطوير وتحديث شامل لهذا القطاع الحيوى، لتقديم خدمة طبية متميزة، تليق بأبناء الشعب المصرى.