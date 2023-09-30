عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الحرية المصرى" يعلن قبول 5 توصيات من الحوار الوطنى لتطوير المنظومة الصحية

د. حسام يونس رئيس
د. حسام يونس رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري

أعلن د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى عن قبول مجلس أمناء الحوار الوطنى خمسة توصيات تقدمت بها لجنة الصحة أثناء مناقشة تطوير نظم الرعاية الصحية ضمن جلسات المحور المجتمعى.

وقال ان من بين المقترحات التى تم قبولها تسريع وتيرة تطبيق منظمة التأمين الصحى الشامل مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ فضلا عن سرعة اقرار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الاطباء والمرضى؛ وضم الفئات غير القادرة الى منظومة التأمين الصحى الحالى  في المحافظات التى لم تطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل؛ واضافة خدمات الصحة النفسية الى قائمة الخدمات التى تقدمها منظومة الرعاية الصحية الشاملة.


وأضاف د. حسام يونس ان حصول كل مواطن على خدمة صحية متميزة استحقاق دستورى نصت عليه المادة 18  من دستور 2014، التى أكدت على حق كل مواطن فى الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل، لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج  لكل إنسان فى حالات الطوارئ،  أو الخطر على الحياة، كما تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض، والعاملين بالقطاع الصحى، وتشجيع مشاركة القطاعين، الخاص والأهلى، فى خدمات الرعاية الصحية.

وأكد  د. حسام يونس عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى أن ملف الرعاية الصحية يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة كبيرة لتطوير وتحديث شامل لهذا القطاع الحيوى، لتقديم خدمة طبية متميزة، تليق بأبناء الشعب المصرى.

الحوار الوطني حزب الحرية المصرى التامين الصحي الشامل خدمات الصحة النفسية الرئيس عبد الفتاح السيسي التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

التجمع: نريد مجلس أمناء الحوار الوطني لجنة مستدامة كلما أردنا النقاش

حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أنجز غايته وتنفيذها في غاية الاهمية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات لنحو 50 سنة مقبلة بسبب خطأ سابق

معيط: بفضل الرئيس تم ضبط المالية العامة خلال عام بدل 4 أعوام

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

للحد من الجفاف.. تونس تمدد نظام حصص مياه الشرب

السيسي: 450 مليار دولار خسائر مصر في 2011 والدولة تدفع الثمن من اللحم الحي

عماد قناوي: مبادلة الجنيه بالدرهم الإماراتي تقلل الضغط على الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ