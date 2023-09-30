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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هيلاقوا ياكلو.. السيسي: مقدرش أقفل بيت 25 مليون إنسان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأقتصادي بالعاصمة الإدارية:"البلد أكبر بكتير وإحنا بندور على دولة ناجحة".

واستكمل الرئيس:"اللي عنده أسرة فيها ٢ و٣ بيعمل جمعيات".

وأكد: "وهو إحنا في أي حدث تخلينا عنكم؟!..  ليه تعتبروا التنمية مغامرة.. بتعتبروا البناء والإصلاح مغامرة؟!".  

وأضاف الرئيس السيسي:"متختزلوش القضية بتاعة بلدنا ومتفرجوش الناس علينا وحولوا الظروف القاسية لمنحة واللي عدى كوفيد 19 هيعدي الباقي".

واستطرد: "أثناء فترة كورونا مقدرش أقفل  بيت 25 مليون إنسان مش هيلاقوا ياكلوا".

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الأقتصادى، إن النمو السكاني تاثيره " جدى خطير"  وهناك فترة أثيت فيها ان المجاعة أصابت  دولة معينة واستمرت من عام 1952 ل 1968 ، توفي فيها 25 مليون ، وقد اقاموا ضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب 2017 بعدما ساعدوا واقاموا تنمية واصبحت دولة “عظمي”.

 

وتابع قائلا: “ مأموش هدوها.. قاموا يبنوها وأصبحت عظمى..  ده الدرس اللي تتعملوه”.

الدول مبتجيش كده

 وأكد الرئيس:"الدول مبتجيش كده ولكن تأتي بالتضحيات مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والصين بتيجي بالتضحيات في العمل".

الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٥ مليون انسان النمو السكاني التنمية الإصلاح

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