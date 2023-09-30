مش هيلاقوا ياكلو.. السيسي: مقدرش أقفل بيت 25 مليون إنسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأقتصادي بالعاصمة الإدارية:"البلد أكبر بكتير وإحنا بندور على دولة ناجحة".

واستكمل الرئيس:"اللي عنده أسرة فيها ٢ و٣ بيعمل جمعيات".

وأكد: "وهو إحنا في أي حدث تخلينا عنكم؟!.. ليه تعتبروا التنمية مغامرة.. بتعتبروا البناء والإصلاح مغامرة؟!".

وأضاف الرئيس السيسي:"متختزلوش القضية بتاعة بلدنا ومتفرجوش الناس علينا وحولوا الظروف القاسية لمنحة واللي عدى كوفيد 19 هيعدي الباقي".

واستطرد: "أثناء فترة كورونا مقدرش أقفل بيت 25 مليون إنسان مش هيلاقوا ياكلوا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الأقتصادى، إن النمو السكاني تاثيره " جدى خطير" وهناك فترة أثيت فيها ان المجاعة أصابت دولة معينة واستمرت من عام 1952 ل 1968 ، توفي فيها 25 مليون ، وقد اقاموا ضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب 2017 بعدما ساعدوا واقاموا تنمية واصبحت دولة “عظمي”.

وتابع قائلا: “ مأموش هدوها.. قاموا يبنوها وأصبحت عظمى.. ده الدرس اللي تتعملوه”.

الدول مبتجيش كده

وأكد الرئيس:"الدول مبتجيش كده ولكن تأتي بالتضحيات مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والصين بتيجي بالتضحيات في العمل".