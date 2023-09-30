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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

يرلماني: مؤتمر حكاية وطن فرصة لعرض انجازات تحققت على مدار 10 سنوات

صدى البلد

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر حكاية وطن فرصة لعرض الانجازات التى تحققت على مدار ١٠سنوات من حكم الرئيس السيسي.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن توقيت مؤتمر حكاية وطن هام للغاية ليكون فرصة للموطنين أن يعلموا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، ليضع حد أمام المشككين الذين يسعون للتقليل من هذا الجهد، خاصتاً وأن مصر فى اعتاب انتخابات رئاسية.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية الل الكثير من الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات وعلى مستوى الجمهورية،موضحا أن القيادة السياسية عملت على تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى ملف التكنولوجيا والرقمنة الذي شهد تطور كبير.

وأكد الدكتور خالد بدوي، أن هذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، وتأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح، وقادرة على العبور للمستقبل، كما ساهمت بقوة فى دعم ركائز الدولة المصرية وتوفير آلاف فرص العمل.

الأحزاب والسياسيين التكنولوجيا والرقمنة التعليم والصحة الدكتور خالد بدوي الرئيس السيسي

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