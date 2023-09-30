عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف غريب.. مدرب إشبيلية يدافع عن راموس بعد الخطأ الكارثي أمام برشلونة

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

دافع خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلبية، عن لاعبه المخضرم سيرجيو راموس، بعد الخطأ الفادح أمام برشلونة أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.
وفاز برشلونة على إشبيلية بهدف نظيف، سجله سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه.
وقال خوسيه لويس مينديليبار في تصريحات صحفية: "عندما يضغط الخصم بعدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، يكون من الصعب جدا الدفاع لفترة طويلة دون ارتكاب أي خطأ، سيرجيو كان يحاول إبعاد الكرة، وهذا هدف غريب".
وأضاف:" اعتقدنا أن برشلونة سيلعب بأسلوب مختلف. لقد ضغط بعدد كبير في المقدمة، وهذا جعل الأمور صعبة جدا علينا للخروج من الضغط".
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 20 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ثالثا.

إشبيلبية راموس برشلونة الدوري الإسباني سيرجيو راموس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ما حكم التنبؤ بالمستقبل؟ معنى عدم قبول الصلاة عند الذهاب للعرافين

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

فتاة وشريكها يكرسان حياتهما لـ تربية 13 طفل لعبة.. ما قصتهما؟

الرئيس السيسي : الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات لنحو 50 سنة مقبلة بسبب خطأ سابق

وزير المالية: 2.2 مليار جنيه لدعم غير القادرين بـ6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ