هدف غريب.. مدرب إشبيلية يدافع عن راموس بعد الخطأ الكارثي أمام برشلونة

دافع خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلبية، عن لاعبه المخضرم سيرجيو راموس، بعد الخطأ الفادح أمام برشلونة أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على إشبيلية بهدف نظيف، سجله سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه.

وقال خوسيه لويس مينديليبار في تصريحات صحفية: "عندما يضغط الخصم بعدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، يكون من الصعب جدا الدفاع لفترة طويلة دون ارتكاب أي خطأ، سيرجيو كان يحاول إبعاد الكرة، وهذا هدف غريب".

وأضاف:" اعتقدنا أن برشلونة سيلعب بأسلوب مختلف. لقد ضغط بعدد كبير في المقدمة، وهذا جعل الأمور صعبة جدا علينا للخروج من الضغط".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 20 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ثالثا.