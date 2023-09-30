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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمصر أكتوبر: مؤتمر "حكاية وطن" شهادة ثقة فى حق الجهود المبذولة على مدار 10 سنوات

أحمد حلمي، الأمين
أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الاسكندرية

أكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الاسكندرية، أن ما عرضته الحكومة خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" عكس ما واجههته القيادة السياسية من تحديات خلال العشر سنوات الماضية من أزمات داخلية مرورا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد "حلمي" فى تصريحات له اليوم، أن تلك التحديات ومابذل من جهود لمواجهتها شهادة ثقة وأمان فى حق القيادة السياسية التي لم تتوانى لحظة للأخذ من رصيد شعبيتها فى سبيل العبور من تلك الأزمات والوصول بنا جميعا إلي بر الأمان والاستقرار.

وأوضح الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، أن المصريين جميعا اعتادوا على المكاشفة والمصارحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أي مناسبة أو مؤتمر أو ازمة تمر بها البلاد ، فهو حريص على أن يشارك المواطن فى الشارع ما توجهه الدولة من تحديات أو ما تحققه من انجازات.

واختتم أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة كم من المشروعات لم تشهده على مدار عصور، والعمل يسير وفقا لرؤية ومنهجية، والحديث عن المشروعات بلغة الأرقام وهناك من يتفاجئ بافتتاح مشروع كذا، حيث يجرى العمل على قدم وساق فى كافة الملفات، فعلى سبيل المثال المشروعات القومية وملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار مما يعنى أن هناك رؤية يتم تنفيذها تباعا على الأرض.

القيادة السياسية جائحة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية الحكومة المهندس أحمد حلمي

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