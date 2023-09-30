الشهابي: السيسي أكد نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وحق الشعب في التغيير

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بالكلمة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري عقب انتهاء عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لما تم في 9 سنوات منذ عام 2014 ، والتى قال فيها عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، ده اللي احنا عملناه، وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الجاية، حد يقول كده؟، الأمر كله لله، لو فيه حاجة لحد؛ هياخدها".

وأضاف الشهابي، فى بيان صحفي، أن الرئيس بهذا التعليق الواضح أكد نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وحق الشعب فى التغيير، مؤكدا احترامه لرأي الصندوق وإيمانه العميق بالديمقراطية.

وأضاف الشهابي : لقد وضح من تعليق الرئيس، إيمانه العميق بالله القوي القادر، وإن قدر الله واقع لا محالة، وظهر ذلك في عباراته: “الأمر كله لله.. واللي مكتوب له حاجة هياخدها”.

ومن ناحية أخرى أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،الذى عرض فيها انجازات الدولة فى المجالات المختلفة خلال السنوات التسع الأخيرة مشيرا إلى أنها كانت كلمة رائعة.

كما أشاد الشهابي بالفيلم الذى صاحب عرض رئيس الوزراء لانجازات السنوات التسع الماضية داعيا الدولة بكل مؤسساتها واحزابها السياسية بعرض هذا الفيلم ومطالبا القنوات الفضائية بعرضه.

كما أكد «رئيس حزب الجيل» أن هذا الفيلم كاف تماما لعرض إنجاز الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى والرد على كل المشككين وأصحاب الأجندات ومطلقى الأكاذيب والشائعات.

وأضاف «الشهابي» أن مؤتمر "حكاية وطن" الذى انعقد اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية يحكي حكاية وطننا "مصر" كما قال الرئيس فى تعقيبه منذ عام 2011 حتى اليوم من منظور الدولة، وكيف واجهت تحديات أنهت دولا لم تستطع الوقوف على أقدامها حتى الآن، متفقا مع ما أكده الرئيس من أن البلاد لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة.